Oscar Piastri is klaar voor een eventueel volgend titelgevecht in 2026. De Australiër kwam afgelopen seizoen net tekort om zijn eerste wereldtitel te kunnen veiligstellen, al was hij wel de coureur die het langst aan de leiding stond in het kampioenschap. Volgens Piastri heeft hij genoeg van 2025 geleerd om vol zelfvertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet te gaan: ‘Ik sta gewoon hongerig aan de start’.

Oscar Piastri had lange tijd de leiding in het coureurskampioenschap in handen, maar kwam in Abu Dhabi net dertien punten tekort om de wereldtitel ook binnen te halen. De Australiër ging in de tweede seizoenshelft door een vormdip, met zijn crash tijdens de GP Azerbeidzjan als dieptepunt. Zo kwam Lando Norris na de GP Mexico aan zijn teamgenoot voorbij in het coureurskampioenschap, en pakte hij op het Yas Marina Circuit zijn eerste wereldtitel.

De Australiër gelooft echter dat zijn titelgevecht met Norris en Max Verstappen hem klaar heeft gestoomd voor 2026. “Ik sta gewoon hongerig aan de seizoenstart en ben er klaar voor”, vertelt de coureur uit Melbourne aan het Australische 7Sport. “Ik kijk natuurlijk uit naar een paar weken gewoon relaxen en niet aan racen te denken. Maar als we weer beginnen, is er veel te leren voor volgend jaar. De auto’s en de motoren zullen heel anders zijn.”

Zelfvertrouwen

Ondanks dat Piastri klaar is voor een volgende titelstrijd, is hij ook realistisch. “Je weet dus nooit helemaal hoe je uit de startblokken komt als er zo’n grote verandering (aan het reglement, red.) is, maar we hebben vertrouwen in de mensen om ons heen”, vervolgt de McLaren-coureur. “En ja, ik heb echt veel zelfvertrouwen gekregen door een aantal dingen dit seizoen die ik mee kan nemen naar volgend jaar, ongeacht welke auto we krijgen.”

