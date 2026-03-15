Het verbaast Max Verstappen naar eigen zeggen niet dat Kimi Antonelli zich sinds zondag ook een winnaar van een Formule 1 Grand Prix mag noemen. De zege van de Italiaan in China is volgens de viervoudig wereldkampioen zeker niet zijn laatste.

“Ik vind het heel mooi voor hem, ik ben ook niet verbaasd. Dit zat eraan te komen”, vertelde Verstappen na afloop van de race in Shanghai. Die eindigde door een uitvalbeurt in een sof voor hem, maar voor Antonelli werd het een dag om nooit te vergeten. De 19-jarige Mercedes-coureur boekte zijn eerste GP-zege en ook werd hij de eerste Italiaanse GP-winnaar sinds Giancarlo Fisichella twintig jaar geleden.

Verstappen kan het al sinds Antonelli’s entree in de F1 (vorig seizoen) goed met hem vinden. Daarom kon de Nederlander ondanks zijn eigen pech best blij zijn voor de Italiaan. “En het zal ook zeker niet Kimi’s laatste overwinning zijn.”

