Voor Oscar Piastri was de overwinning in België zondag om meerdere redenen bijzonder, niet in de laatste plaats vanwege zijn opa. De Australiër droeg de zege op het circuit van Spa-Francorchamps aan hem op.

Een prestigieuze Grand Prix om te winnen, het uitlopen op rivaal en teamgenoot Lando Norris in de strijd om de titel en een 1-2 voor McLaren; redenen te over voor Piastri om blij te zijn met de zege. Maar dat hij die boekte in het bijzijn van opa Piastri was extra speciaal, vertelde hij naderhand.

“Het is voor het eerste dat mijn opa bij een race buiten Australië is”, aldus zijn kleinzoon. “Dus daarom vind ik het mooi om de overwinning aan hem op te dragen.” Familie brengt volgens Piastri sowieso geluk: “In Spanje ging het ook goed, toen was mijn zusje op bezoek.”

Lachend: “Misschien moet ik voortaan bij elke race maar een familielid uitnodigen.”

