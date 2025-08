Lando Norris heeft de GP Hongarije op zijn naam geschreven. De Brit moest daar echter wel hard voor vechten, zeker toen teamgenoot Oscar Piastri in de slotfase steeds dichterbij kwam. De buitenlandse media zagen hoe McLaren ‘op het nippertje’ ontsnapte aan een ramp, toen de Australiër bijna tegen zijn teamgenoot opreed. Naast de McLaren-tweestrijd was er ook nog een kleine bijrol voor Ferrari op de Hungaroring. De buitenlandse sportbladen staan stil bij de ‘lijdensweg’ van zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton.

“De Formule 1 had niet om een betere afsluiter voorafgaand aan de zomerstop kunnen vragen”, begint het Britse The Guardian. In het thuisland van winnaar van de GP Hongarije Lando Norris kunnen ze nu al niet wachten op eind augustus, wanneer het seizoen weer verdergaat. “De twee hoofdrolspelers en McLaren-teamgenoten racete wiel-aan-wiel tot aan de vlag. Norris trok aan het langste eind, maar wel na een zenuwslopende ontknoping die suggereert dat ook het kampioenschap pas op het allerlaatste moment beslist zal worden.”

Ook in het Oostenrijkse Kleine Zeitung voert de strijd tussen Norris en Piastri de boventoon. Het medium zag hoe de 200ste Grand Prix-zege van McLaren ‘bijna letterlijk in rook was opgegaan’, toen Oscar Piastri zich in de slotfase bij een aanval op leider Norris verremde. “Een van zijn banden blokkeerde en er kwam rook vrij. McLaren ontsnapte op het nippertje aan een ramp.” Maar waar McLaren alsnog reden had voor een feestje, was dat bij Ferrari zeker niet het geval. Na de polepositie van Charles Leclerc op de zaterdag “sloeg binnen slechts 24 uur de stemming van Ferrari om van feestvreugde naar een flinke kater, zeker met de teleurstellende twaalfde plek van Lewis Hamilton erbij.” De Monegask werd vierde, nadat hij George Russell ook nog voorbij had zien komen.

De lijdensweg van Leclerc

Het Franse L’Équipe zag ook hoe de Monegask een ‘lijdensweg’ onderging. “Op zaterdag was Charles Leclerc dolblij met zijn polepositie. Zo tevreden dat hij die razendsnelle McLarens te slim af was, dat je bijna zou vergeten dat ze in feite onverslaanbaar zijn”, schrijft de verslaggever van dienst. “Hoewel hij lange tijd de leiding had in de race, eindigde de Monegask uiteindelijk ver achter de Formule 1-wagens die in dit tempo onvermijdelijk wereldkampioen zullen worden. Het is immers al hun zevende dubbelzege in veertien Grands Prix.” Voor Lando Norris was het de vijfde overwinning van het seizoen. Hiermee komt zijn totaal op negen, eentje meer dan titelrivaal Piastri.

De voorzichtigheid van Hamilton

Bij de zuiderburen stonden de media vooral stil bij Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton. Ook het Hongaarse raceweekend van de Brit verliep moeizaam, en Hamilton verklaarde op de zaterdag al ‘nutteloos’ te zijn voor Ferrari. “Een week geleden, na de Belgische Grand Prix, schreef ik hier dat Lewis Hamilton het niet meer wist”, schrijft de verslaggever van HLN. “Er is niets veranderd. Of misschien wel: in Boedapest zonk de zevenvoudige wereldkampioen nog dieper weg.”

Hamilton kwam tijdens het hoofdnummer op de Hungaroring ook nog even in gevecht met Max Verstappen, waarbij het contact met de Nederlander vermeed door naar de uitloopstrook uit te wijken. “Was hij op de baan gebleven, dan was een botsing haast onvermijdelijk. Maar de Hamilton van twee of drie jaar geleden zou nooit zo de rode loper hebben uitgerold voor Verstappen.”

