Zak Brown kijkt terug op een ‘zenuwslopende’ GP van Hongarije. McLaren noteerde een nieuw één-tweetje op de Hungaroring, met Lando Norris als grote winnaar, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri. In de slotfase van de race raakten de beide papaja’s met elkaar in gevecht; Piastri joeg op de koppositie en duwde zijn collega daarbij bijna van de baan. Brown genoot zichtbaar van het duel en benadrukte opnieuw dat hij niet wil ingrijpen.

“Geweldig, het was een perfecte dag”, reageerde een stralende Zak Brown tegenover Viaplay. “Onze pitstops waren foutloos en de coureurs reden fantastisch. Norris had weliswaar geen beste start – op een gegeven moment twijfelden we zelfs of een één-tweetje haalbaar zou zijn. Des te mooier was het om hem uiteindelijk op de eerste plek te zien en zo sterk te zien racen. Ik ben ontzettend trots op het hele team.”

‘Op naar Zandvoort’

Toch zat de Amerikaanse McLaren-CEO af en toe ook op het puntje van zijn stoel. “Ze vochten keihard”, gaf Zak Brown lachend toe. “Ze gingen er echt voor. Oscar (Piastri, red.) had aan het einde natuurlijk versere banden en zat op een andere strategie. Maar we laten ze altijd racen, zoals beloofd. Deze keer trok Norris aan het langste eind. Het was af en toe zenuwslopend om te zien, maar tegelijkertijd ook geweldig leuk.”

Wat Zak Brown betreft, mag de aankomende zomerstop snel voorbij zijn. “Ik ben er klaar voor om weer te racen, ik heb er zin in”, grapte hij tot slot. “Natuurlijk kan het team een welverdiende pauze gebruiken, maar in Zandvoort gaan we er weer vol tegenaan.”

