Lando Norris moest er héél hard voor knokken, maar door de GP Hongarije te winnen heeft hij de achterstand in het WK op teamgenoot Oscar Piastri verkleind tot negen punten. “Het kostte veel moeite, ik ben nu doodop. De strategie was een gok, maar de beloning is des te groter.”

Het was in eerste instantie bepaald niet het plan van McLaren en Norris om voor een eenstopper te gaan. Na een slechte start, waarin de Brit terugviel tot plek vier, besloten team en coureur het roer om te gooien. “Op dat moment dacht ik nog niet dat we konden winnen, maar wel dat we misschien tweede zouden kunen worden.”

Het lukte echter wel. “Dat kan ook, maar dan moet alles goed gaan. Geen fouten maken, goede keuzes van het team. Maar lastig was het wel in de laatste fase van de race.” Daarin kwam hij onder grote druk van Piastri, teamgenoot en titelrivaal. “Hij deed zijn best me te verslaan, het is leuk om zo met elkaar te kunnen vechten.”

Door te winnen heeft Norris de achterstand op Piastri in het WK verkleind tot negen punten. “Al zegt dat nog niets over het momentum, dat gaat heen en weer. Voor mij is dit het perfecte resultaat, dat wel.”

