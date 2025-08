McLaren-teambaas Andrea Stella is het met Lando Norris eens dat er nog geen tweestrijd is tussen zijn McLaren-coureurs. De Italiaan verwacht echter wel dat er een steeds grotere kans is op ‘drama’ bij Norris en Oscar Piasti, omdat elke race richting het einde van het seizoen steeds belangrijker wordt voor de titelrivalen. Toch ziet Stella het nog niet zo gauw uit de hand lopen tussen de twee teamgenoten. ‘Hun relatie wordt zelfs steeds beter’, onthult de teambaas.

Het lijkt erop dat er binnen McLaren nog geen overeenstemming is over of de titelstrijd nu wel of niet al een tweestrijd is tussen de coureurs van het Britse team. Terwijl Oscar Piastri ziet hoe het de laatste paar Grand Prix-weekenden eigenlijk alleen tussen hemzelf en Lando Norris ging in het gevecht om de zeges, wil de Brit Max Verstappen nog niet helemaal uitvlakken. Teambaas Andrea Stella is dat laatste met Norris eens.

“Het is zeker nog geen tweestrijd”, vertelt de teambaas tijdens de persconferentie in Hongarije. “Alleen wanneer dat wiskundig zo is, dan is het pas echt een tweestrijd.” Norris staat momenteel maar 16 WK-punten achter op Piastri, waardoor de druk op beide coureurs steeds meer toeneemt in de tweede helft van het seizoen. Verwacht Stella ook meer ‘drama’ tussen de twee teamgenoten? “Het kan af en toe een beetje toenemen, omdat er meer druk staat op hun alle twee. Elke race wordt natuurlijk steeds een beetje belangrijker naar het einde van het seizoen toe.”

Toch vertrouwt Stella er nog altijd op dat het niet te veel uit de hand zal lopen binnen zijn team. “We hebben een goede aanpak voor de races opgezet met het hele team, inclusief de twee coureurs. Ook zij hebben daaraan bijgedragen”, lijkt de Italiaan te verwijzen naar de zogenoemde Papaja-regels. “Deze aanpak zal steeds belangrijker worden naarmate het seizoen verdergaat.”

Relatie Norris en Piastri steeds beter

Naast de aanpak is het volgens Stella ook heel belangrijk voor de harmonie binnen McLaren dat de coureurs met elkaar kunnen blijven opschieten. Tot groot genoegen van de Italiaan is dat tot nu toe zeker het geval bij Norris en Piastri. “Hun relatie wordt zelfs steeds beter”, onthult de teambaas. “Dit is omdat we veel investeren in de relatie tussen de coureurs zelf, maar ook in die tussen de coureurs en het verdere team. Dat is voor ons net zo belangrijk als bijvoorbeeld aerodynamica. We willen zowel Lando als Oscar de handvatten geven om hun eigen dromen na te streven, zonder dat dat het team schaadt. Ik heb erg veel geluk dat beide coureurs dat begrijpen.”

