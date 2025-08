Ook Lando Norris heeft gereageerd op de huidige stand van zaken in de titelstrijd. Volgens teamgenoot Oscar Piastri draait het titelgevecht steeds meer uit op een tweestrijd tussen de McLaren-coureurs, maar de Brit wil Max Verstappen eigenlijk nog niet uitvlakken. ‘Max is nog steeds een van de beste coureurs ooit’, concludeert Norris.

81 WK-punten. Dat is het verschil tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en derde plaats Max Verstappen. Ook Lando Norris, die momenteel op plek twee staat, heeft een voorsprong van 65 punten op de Nederlander. Het lijkt er daardoor steeds meer op dat de wereldbeker dit jaar richting Woking gaat. Ook Piastri denkt dat het ondertussen een echte tweestrijd tussen hemzelf en teamgenoot Norris is geworden.

LEES OOK: Piastri heeft steeds meer vertrouwen in zijn eerste wereldtitel: ‘Maar gaat zeker niet makkelijk zijn’

“Een aantal weekenden al gaat het vooral tussen Lando en mij”, vertelde de Australiër in de persconferentie. “Lando is zeker mijn grootste concurrent”. Diezelfde Norris is het echter niet helemaal met zijn teamgenoot eens dat de titelstrijd inmiddels alleen tussen de twee McLaren-coureurs gaat. De Brit is van mening dat Verstappen in theorie nog een kans maakt. “Het is nooit onmogelijk”, vertelt Norris aan de media in Hongarije. “Wij bewezen dat vorig jaar. Maar hij heeft wel een behoorlijke achterstand.”

Beter team

McLaren begon 2024 als het op drie na snelste team van de grid, maar pakte – dankzij een reeks aan goede upgrades – na de GP Azerbeidzjan de leiding in het constructeurskampioenschap. “Wij hebben een team dat veel stabieler is en het beter doet dan Red Bull op dit moment”, voegt Norris wel eraan toe. “Maar Max is nog steeds een van de beste coureurs ooit in de Formule 1. Dus als coureur, zou ik hem zeker nog niet uitvlakken. Wij hebben echter wel de betere auto, en een beter team, dus ik heb er vertrouwen in dat we hem voor kunnen blijven.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.