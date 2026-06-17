Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli komt deze week opnieuw in actie in een F1-auto. In de aanloop naar de GP van Catalonië nam hij al een eerste vrije training voor zijn rekening bij McLaren. Woensdag en donderdag is hij echter onderdeel van het TPC-programma van Haas, zo melden verschillende bronnen. De Amerikaanse formatie test op het Circuito de Jerez in het zuiden van Spanje.

Namens McLaren reed de 21-jarige coureur – die vorig jaar de titel won in de Formule 2 – zich al nadrukkelijk in de kijker. In de eerste vrije training in Barcelona bestuurde hij de auto van Lando Norris; zijn eerste optreden in een officieel F1-weekend. Desondanks noteerde de Italiaan de vijfde tijd, slechts 0,8 seconde langzamer dan de snelste tijd van George Russell. Resultaten in vrije trainingen zeggen lang niet alles, maar een vijfde tijd is op zijn minst opvallend te noemen.

Toekomst bij McLaren?

Teambaas Andrea Stella sprak dan ook lovend over de jonge testcoureur. “Ik ben erg blij met zijn (Fornaroli, red.) instelling, snelheid en consistentie”, liet hij weten. “Leonardo is absoluut een aanwinst voor de Formule 1 en we willen dat hij zoveel mogelijk blijft rijden. Hij zou dat in de toekomst zeker voor McLaren kunnen doen, maar tegelijkertijd werken we samen om elke mogelijke kans in de Formule 1 te onderzoeken.”

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In Jerez krijgt hij een kans in de auto van Haas. Het gaat om de VF-25, de auto waarmee de Amerikanen vorig jaar deelnamen aan het F1-kampioenschap. Naar verluidt komt ook vaste test- en reservecoureur Ryo Hirakawa in actie. Mogelijk is er bij Haas een toekomst weggelegd voor Fornaroli. De contracten van de huidige coureurs – Oliver Bearman en Esteban Ocon – lopen na dit seizoen af. Volgens de laatste geruchten zit laatstgenoemde op de wip. Auto Motor und Sport linkte Formule 2-coureur Rafael Câmara eerder aan het stoeltje van de Fransman.

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