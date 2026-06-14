Oliver Bearman start de Grand Prix van Catalonië vanaf P15, een solide resultaat gezien zijn problemen in de laatste training. De Haas-coureur kijkt hoopvol vooruit naar de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar erkent dat de VF-26 het moet hebben van het tempo in de long runs en dat punten alleen met de nodige ‘chaos’ haalbaar zijn.

Oliver Bearman start de Grand Prix van Catalonië vanaf de vijftiende stek; zijn beste kwalificatieresultaat sinds de Grand Prix van Miami, waar hij als dertiende eindigde. De Haas-coureur worstelt al het hele weekend met de VF-26 en was daarom verrast dat hij als elfde doorstootte naar Q2. “Vanmorgen weet ik niet wat we met de auto hebben gedaan, maar het was de slechtste auto die ik ooit in mijn leven heb gereden. Het was verschrikkelijk,” zei Bearman direct na de kwalificatie.

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De 21-jarige Brit ging ’totaal blind’ Q1 in. “Eerlijk gezegd verwachtte ik eruit te liggen. Als ik de auto had gehad die ik in VT3 had, was ik waarschijnlijk gecrasht”, voegde hij toe. “Het was gewoon zo moeilijk, uitdagend, onvoorspelbaar en eerlijk gezegd verschrikkelijk. Dus we moeten precies begrijpen waarom, want we hebben eigenlijk nauwelijks veranderd. Het vertelt ons alleen dat deze auto een ongelooflijk smal venster heeft.

Chaos

Bearman onthulde dat Haas vooral in de bochten tekortkomt over één snelle ronde, al is hij positiever over het tempo in de long runs. “Ik was gisteren erg tevreden met het tempo in de long runs,” zei hij daar zelf over. “Dat voelde competitief, dus ik denk dat we op een hogere plek zullen eindigen. Ik hoop het, tenminste.”

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Met de Brit op P15 en teamgenoot Esteban Ocon op P17 lijkt een derde opeenvolgende puntenfinish voor de Amerikaanse renstal echter onwaarschijnlijk. Toch kijkt Bearman, met de spectaculaire Grand Prix van Monaco nog vers in het geheugen, hoopvol vooruit naar de race in Barcelona. “Ik denk niet dat we op basis van pure snelheid om de punten gaan vechten, maar we hebben gezien hoeveel chaos er kan ontstaan. Dus we blijven erbij en hopen te strijden voor de best mogelijke positie.”

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