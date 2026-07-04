Charles Leclerc hield na de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië een wrang gevoel over. Terwijl teamgenoot Lewis Hamilton de sprintpole veroverde, moest de Monegask genoegen nemen met de vierde startplaats. Volgens Leclerc ligt het verschil niet zozeer aan de snelheid van de Ferrari, maar vooral aan het vertrouwen dat hij momenteel mist in de auto. “Ik voel de auto gewoon niet zoals ik zou moeten”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc start de sprintrace vanaf de vierde positie in Silverstone, op ruim vier tienden van sprintpolesitter Lewis Hamilton. Daarmee ziet de Monegask hoeveel potentieel er in de Ferrari zit. Zelf slaagt hij er naar eigen zeggen nog niet in om er consequent iets uit te halen. “Het is me al een tijdje duidelijk dat ik niet meer hetzelfde gevoel heb als vorig jaar. Zelfs als ik alles aan elkaar knoop en maximaal push, haalt Lewis vaak honderd procent uit de auto. Ik heb het gevoel dat ik daar nog onder zit”, vertelde Leclerc in de paddock in Groot-Brittannië.

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‘Verloor het gevoel’

Volgens Leclerc begon de sprintkwalificatie nog veelbelovend. In zowel Q1 als Q2 zat hij dicht bij de snelste tijden en had hij vertrouwen dat een sterk resultaat mogelijk was. Dat veranderde echter in het laatste gedeelte van de kwalificatie. “Toen ik aan mijn ronde in Q3 begon, verloor ik dat gevoel. Als je het vertrouwen in de auto mist, wordt het ontzettend lastig om alles uit een ronde te halen. Dan kun je de auto niet tot de limiet rijden. Dat is precies waar ik op dit moment mee worstel. Ik voel de auto gewoon niet zoals ik zou moeten”, benadrukte de Ferrari-coureur.

Ondanks zijn eigen teleurstelling ziet Leclerc ook een belangrijk positief punt voor Ferrari. De Monegask had vooraf niet verwacht dat de Italiaanse renstal op een circuit als Silverstone zo competitief zou zijn. “We zijn dat eerlijk gezegd heel verrast over. We hadden gedacht dat het gat naar de kop groter zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. Dat Lewis pole heeft gepakt, laat zien dat we als team een duidelijke stap hebben gezet. Dat is natuurlijk een positief signaal voor de rest van het weekend”, besloot Leclerc.

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