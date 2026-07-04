Fred Vasseur werd tijdens de FIA-persconferentie in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië aan de tand gevoeld over het agressieve upgradeplan van Ferrari. Het vragenvuur volgde op eerdere opmerkingen van Toto Wolff; de Mercedes-teambaas had gesuggereerd dat de Scuderia over ‘onbeperkte’ upgrademogelijkheden beschikt, omdat de SF-26 bijna ieder weekend van nieuwe onderdelen wordt voorzien. Vasseur was allerminst gecharmeerd van die uitspraken.

Wolff liet na afloop van de GP van Oostenrijk weten dat Ferrari ogenschijnlijk ‘onbeperkt’ aanpassingen aan de auto kan doorvoeren. “Hopelijk verandert dat tegen het einde van het seizoen, wanneer ze geen nieuwe onderdelen meer kunnen introduceren vanwege het kostenplafond”, voegde hij er veelzeggend aan toe. “Dan kunnen wij reageren. Voorlopig lijkt het upgradeplan van Ferrari echter geen grenzen te kennen”, oordeelde hij streng.

Valsspelen

In Silverstone werd Vasseur geconfronteerd met de opmerkingen van Wolff. “Ik vind het nogal ironisch dat juist Toto en Mercedes hiermee komen”, reageerde hij geprikkeld. “Als Red Bull of Mercedes zich doorontwikkelt, zijn ze geniaal. Als wij dat doen, worden we beschuldigd van valsspelen”, vervolgde hij met een grijns. “Ik denk dat je moet oppassen met dergelijke uitspraken. We hebben echt niet méér onderdelen meegenomen dan Red Bull of welk ander team dan ook. Misschien maakte hij (Wolff, red.) gewoon een grapje.” Gevraagd of hij het gevoel heeft dat Ferrari van valsspelen wordt beschuldigd, reageerde de Fransman scherp. “Als je suggereert dat we het budgetplafond hebben overschreden, dan begint het daar wel op te lijken.”

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“Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom Wolff dit heeft gezegd; ik vond het een beetje vreemd”, lichtte Vasseur later toe. “Ook omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten: hoe eerder je upgrades kunt brengen, hoe beter. Als we aan het begin van het seizoen winst kunnen boeken, moeten we dat doen. Het is beter om vijf races lang een paar tienden sneller te zijn dan pas in de laatste twee races een stap te zetten. Bovendien kan het soms lijken alsof we een grote upgrade introduceren, terwijl het in werkelijkheid slechts om enkele kleine aanpassingen gaat.”

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