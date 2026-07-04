Met een tevreden lach keerde Kimi Antonelli zaterdag terug op de hoogste trede van het podium. De Italiaanse WK-leider van Mercedes schreef op het circuit van Silverstone overtuigend de sprintrace op zijn naam, voor Lewis Hamilton.

“Let’s go, let’s go“, riep Antonelli al strijdlustig over de boordradio bij het passeren van de finish, ten teken dat hij nog niet klaar is en ook morgen bij de GP van Groot-Brittannië grote plannen heeft.

Op de grid tegen interviewer David Coulthard zei Kimi Antonelli even later: “Het was een heel leuk gevecht met Lewis de eerste tien ronden. Nadat ik hem voorbij was, kwam ik in mijn ritme en was het verder een kwestie van goed verdedigen.”

En over zijn recente successen en leidende positie in de WK-stand, zei Antonelli: “Ik heb inderdaad het momentum, het gaat lekker, samen met het team. Maar we moeten op onze hoede blijven. Lewis en Ferrari doen het goed, McLaren en Red Bull komen eraan en George (Russell, red.) is heel snel. Dus we moeten de lat steeds hoger leggen en prestaties blijven leveren.”

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