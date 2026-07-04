Max Verstappen kende een teleurstellende sprintrace in Groot-Brittannië. Na een dramatische start viel de Nederlander ver terug vanaf de derde plaats. De beide McLaren-coureurs, evenals George Russell, rekenden hem direct in. Na zeventien ronden jojo-racen, waarbij Verstappen aanvankelijk wat plaatsen won, moest de Red Bull-coureur zich tevreden stellen met de zesde plaats.

“We waren gewoon veel te langzaam”, oordeelde Verstappen na afloop van het zaterdagnummer. “We hadden veel minder grip dan de auto’s om ons heen en daarbij was de mate van degradatie veel hoger. Daardoor werden we vooral bij hoge snelheden helemaal afgemaakt. Ik kon ze gewoon niet bijhouden en door steeds meer te slippen om ze bij te benen, slijten mijn banden nog meer.”

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Tijdens de sprintrace was er opnieuw veel sprake van jojo-racen. Coureurs maakten gebruik van de elektrische boost om een inhaalactie te plaatsen, maar werden direct daarna op dezelfde manier weer ingehaald. Gevraagd naar dit fenomeen, wat eerder in het jaar al tot stevige kritiek leidde van onder andere Verstappen, reageerde de Nederlander veelzeggend. “Daar wil ik met niet over uitlaten”, grijnsde hij. Zaterdagmiddag komt Verstappen opnieuw in actie tijdens de reguliere kwalificatie op Silverstone.

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