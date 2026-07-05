McLaren komt er op Silverstone vooralsnog niet aan te pas in de strijd met de topteams. Het Britse team moet duidelijk terrein prijsgeven ten opzichte van onder meer Mercedes en Ferrari, terwijl ook Red Bull achterblijft. Andrea Stella wijst op de specifieke karakteristieken van het circuit en de omstandigheden als belangrijkste verklaring voor de achterstand.

Volgens Stella speelt vooral de grip een doorslaggevende rol op het circuit van Silverstone. “Dit is een circuit waar we over het algemeen minder grip hebben dan bijvoorbeeld in Oostenrijk”, legt hij uit. “De auto glijdt hier veel meer. Op zaterdag waaide het niet alleen hard, maar kwam het ook met vlagen. In die omstandigheden zie je dat de teams met de beste mechanische grip in de snelle bochten het voordeel hebben.”

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Hij zegt daarom niet verrast te zijn door de onderlinge verhoudingen in het veld. “Het is dan ook geen verrassing dat Ferrari en Mercedes het gat naar Red Bull en McLaren hebben vergroot op een dag waarop de gripomstandigheden lastig waren. Daarnaast is dit een circuit waar de krachtbron een grote rol speelt, en waar je relatief snel tegen een energietekort aanloopt.”

‘Daar laten we performance liggen’

Stella wijst erop dat McLaren niet alleen tijd verliest door de auto zelf, maar ook door de manier waarop het team de beschikbare performance weet te benutten. “Wat ik wel moet zeggen, is dat we nog steeds achterlopen in het optimaal benutten van de krachtbron,” stelt de teambaas. “Die drie à vier tienden die we tekortkomen, komen deels door de ontwikkeling van de auto, maar ook doordat we nog stappen moeten zetten in hoe we alles eruit halen.”

Volgens Stella worden de problemen zichtbaarder onder lastige omstandigheden zoals op zaterdag. “In deze condities wordt onze achterstand groter, vooral in de bochten. Dat is waar je het verschil echt ziet.”

Tot slot benadrukt hij dat McLaren ook op motorisch vlak nog winst laat liggen. “Als je naar de GPS-data kijkt, zie je duidelijk waar we tijd verliezen. Dat is iets waar we met onze motorafdeling intensief over in gesprek moeten blijven. Daar laten we echt performance liggen.”

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