Lewis Hamiltons heropleving bij Ferrari komt voor Nigel Mansell niet als een verrassing. De Britse F1-legende ziet met voldoening hoe de zevenvoudig wereldkampioen in 2026 weer meedraait in de top, nadat hij vorig jaar nog een moeizaam debuutseizoen kende bij de Scuderia.

Na een dramatisch eerste jaar bij Ferrari in 2025 heeft Hamilton dit seizoen de vorm hervonden. De Brit pakte meerdere podiumplaatsen en won ook de Grand Prix van Catalonië, zijn eerste overwinning voor het team.

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Tegenover Sky Sports vertelt wereldkampioen van 1992 Mansell dat hij Hamilton tijdens de Grand Prix van Miami al had gezegd dat een comeback in hem zat. “Het is geweldig voor de fans, geweldig voor Ferrari en fantastisch voor Lewis. Ik zei tegen hem in Miami: ‘kom op, je kunt een heropleving hebben, je kunt het’, en hij doet het.”

Magisch

Op dit moment staat de zevenvoudig wereldkampioen derde in het kampioenschap, op vier punten van George Russell en 47 punten van Kimi Antonelli. Volgens Mansell blijft Hamilton echter altijd een titelkandidaat, mits hij het juiste materiaal tot zijn beschikking heeft. “Hij is er altijd. Als je niet over het materiaal beschikt, kun je het niet doen. Met het juiste materiaal is hij altijd een titelkandidaat. Dat geldt ook voor anderen. Lewis is nu weer in opkomst bij Ferrari en het zal veel kosten om hem tegen te houden. De sprintpole was magisch.”

Toch ziet Mansell Mercedes nog altijd als het de te kloppen team. “Antonelli doet het geweldig. Als hij zo doorgaat, is de titel van hem om te verliezen. Mercedes is een klasse apart. Zij zijn het team dat je moet verslaan.”

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