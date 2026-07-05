Formule 1-coureurs staan bekend als stoere bikkels met ballen van staal, maar op Silverstone kwamen zondag ook hun speelse kanten naar boven. Tijdens de LEGO Drivers’ Parade verruilden alle 22 coureurs hun bolides voor een speciale LEGO-versie van hun eigen Formule 1-auto. Dat leverde hilarische taferelen, onderlinge plagerijen en vooral veel plezier op. Bekijk hier de mooiste beelden!

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Waar de coureurs voorafgaand aan de Grand Prix van Miami in 2025 nog per team een levensgrote LEGO-versie van hun Formule 1-auto kregen, stapten ze op Silverstone ieder achter het stuur van hun eigen LEGO-eenzitter. De unieke creaties zijn ontworpen door een team van twintig ontwerpers, ingenieurs en LEGO-bouwers. De bouw ervan nam maar liefst 6.400 uur in beslag in de LEGO-fabriek in Kladno, Tsjechië.

"Aw… I'm on TV!"



– Arvid Lindblad (An athlete who is on TV every other weekend) 😆#F1 #BritishGP pic.twitter.com/vakxUGdzHI — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Fernando Alonso could end up under investigation for moving under bricking 🤨#F1 #BritishGP pic.twitter.com/fkbZD2DYSQ — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Sacrificing his own comfort to get closer to the fans 🥴



You're a real one, @LiamLawson30#F1 #BritishGP pic.twitter.com/60ueWKUitz — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

They're just like Senna and Mansell in 1991 for real 🤝#F1 #BritishGP pic.twitter.com/QvZY6Z844C — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

LIVE NOW: Pre-race madness like you've never seen before…



It's the Drivers' Parade featuring LEGO minicars! 😍#F1 #BritishGP https://t.co/eZe8oSt5lB — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

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