De woordenstrijd tussen Mercedes en Ferrari heeft op Silverstone een nieuwe wending gekregen. Toto Wolff stelt dat Ferrari-teambaas Fred Vasseur te emotioneel reageerde en zijn opmerkingen over Ferrari’s meedogenloze ontwikkelingsprogramma verkeerd heeft geïnterpreteerd.

De discussie ontstond rond de Grand Prix van Oostenrijk, waar Wolff zich verbaasde over de snelheid en omvang van Ferrari’s upgradepakket in het seizoen 2026. Die updates speelden vorige maand een sleutelrol in het beëindigen van Mercedes’ ongeslagen seizoensstart in Spanje, waarna Wolff zich publiekelijk afvroeg hoe ver teams kunnen gaan binnen de strikte budgetregels van de Formule 1.

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Die uitspraken schoten bij Ferrari in het verkeerde keelgat. Vasseur reageerde op Silverstone fel en suggereerde dat Wolffs opmerkingen konden worden opgevat als een beschuldiging van valsspelen.

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Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië pareerde Wolff die lezing. “Fred is erg emotioneel”, zei hij tegenover Sky Sports. “Als je mijn opmerkingen had gelezen in plaats van alleen de kop, had je gezien dat het een observatie was. Ik vroeg me alleen af hoeveel updates je tegen het einde van het seizoen kunt brengen. Het is vooral de emotionaliteit en passie die je in de sport ziet, en dat is prima.”

Wolff benadrukte dat er geen sprake was van kwade intentie, maar van een misverstand dat uit de context is gehaald. “Ik weet dat het verkeerd begrepen is”, voegde hij toe. “Als ik iets wil laten begrijpen, dan zeg ik het ook duidelijk. In dit geval was dat niet mijn bedoeling.”

Lucht klaren

De clash is opvallend, want Wolff en Vasseur staan al jaren bekend als goede bekenden buiten de baan, ondanks hun rivaliteit op de grid. Die relatie komt nu onder druk te staan, na Vasseurs felle repliek waarin hij stelde dat topteams als Mercedes en Red Bull worden geprezen om hun ontwikkeling, terwijl Ferrari bij elke upgrade onder een vergrootglas ligt.

Toch lijkt een echte escalatie niet aan de orde. Vasseur liet doorschemeren dat de twee elkaar tijdens de zomerstop kunnen spreken om de lucht te klaren na een intens triple-header van Silverstone, Spa en Boedapest.

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