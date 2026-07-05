Het lijdt geen twijfel dat Kimi Antonelli de beste papieren heeft voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Italiaanse leider in het WK pakte zaterdag overtuigend pole position, nadat hij enkele uren eerder ook de sprintrace al had gewonnen. Maar Ferrari ligt op de loer met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En wat kan Max Verstappen in zijn Red Bull-bolide uitrichten vanaf P7? Volg de laatste ontwikkelingen vanaf Silverstone in ons liveverslag hieronder.

LIVE: Grand Prix Groot-Brittannië 2026:

De race op het circuit van Silverstone werd vorig jaar gewonnen door Lando Norris. Max Verstappen won de Britse GP slechts eenmaal, in 2023. Een herhaling zal er voor hem normaal gesproken niet in zitten. “De kwalificatie ging gisteren niet best. En je kan niet zoveel aan de auto veranderen”, vertelde de Red Bull-coureur zojuist op weg naar de startgrid.

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