Christian Horner komt later dit jaar met een nieuw boek waarin hij terugblikt op zijn lange en succesvolle carrière in de Formule 1. De voormalig Red Bull-teambaas hint erop dat zijn volledige verhaal nog niet eerder is verteld en belooft ‘nieuwe inzichten’ uit de F1-paddock. Sinds zijn ontslag bij Red Bull is Horner weinig in het openbaar verschenen, al berichtten verschillende media dat hij dit weekend nog een bezoek zal brengen aan de GP van Groot-Brittannië.

Het boek van Horner, dat de titel Drive draagt, moet in oktober 2026 in de boekhandels liggen. Sinds zijn vertrek bij Red Bull in juli 2025 heeft Horner zich grotendeels uit de schijnwerpers gehouden, op een eenmalig optreden in de Netflix-serie Drive to Survive na, waarin hij zijn vertrek toelichtte. Red Bull zette hem op straat na een periode van sportieve terugval en het schandaal rond beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De Brit heeft sindsdien weinig publieke uitspraken gedaan, al is bekend dat hij op termijn een terugkeer naar de Formule 1 ambieert.

Reflectie

In zijn boek blikt de voormalig teambaas in de eerste plaats terug op zijn lange carrière in de sport. “In DRIVE onthult Horner de besluitvorming, relaties en bepalende momenten die zijn opmerkelijke carrière hebben gevormd”, leest een persbericht van de uitgeverij. “Hij reflecteert ook op de uitdagingen van het opbouwen van een team, het managen van toptalent, het navigeren door periodes van succes en tegenspoed en het leidinggeven onder intense druk. Het boek is rijk aan persoonlijke reflecties, verhalen uit de paddock en inzichten in de persoonlijkheden die centraal staan in de Formule 1.”

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“Formule 1 draait uiteindelijk om mensen”, liet Horner zelf weten in een reactie. “Hoewel de sport vaak wordt gedefinieerd door de auto’s, de overwinningen en de kampioenschappen, zijn het vooral de mensen, de beslissingen, de uitdagingen en de buitengewone persoonlijkheden die ik onderweg ben tegengekomen die me het meest zijn bijgebleven. Dit boek is mijn reflectie op een ongelooflijke reis van twintig jaar en de vele mensen die daaraan hebben bijgedragen.”

F1-rentree

Horner, die met Red Bull zes constructeurstitels en acht rijderstitels won, gaf eerder toe dat hij nog niet klaar is in de Formule 1. “Het is niet geëindigd zoals ik had gewild”, gaf hij toe tijdens de European Motorshow in Dublin. “Maar ik kom alleen terug voor iets waarmee ik kan winnen. Ik wil niet terug naar de paddock, tenzij ik daar echt iets te doen heb. Ik mis de sport wel; ik mis de mensen, ik mis het team dat ik heb opgebouwd. De afgelopen 21 jaar in de Formule 1 waren ongelooflijk. Ik heb veel races en kampioenschappen gewonnen en mocht samenwerken met fantastische coureurs, ingenieurs en partners.”

Door zijn indrukwekkende palmares is het niet ondenkbaar dat Horner op termijn terugkeert in de sport. Eerder werd hij nadrukkelijk gelinkt aan Alpine; mogelijk wil hij samen met een investeerdersgroep een minderheidsaandeel in de Franse renstal verwerven. Een andere mogelijkheid is een samenwerking met de Chinese autogigant BYD, die de afgelopen maanden hintte op een rol in de koningsklasse.

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