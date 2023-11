De Formule 1-coureurs zijn gearriveerd in Abu Dhabi voor de laatste race van het jaar. Van de ‘secret Santa’ traditie tussen de coureurs tot het nieuwe podium. We nemen je voor de laatste keer dit seizoen mee door de leukste foto’s van de donderdag.

Van sommige coureurs zijn we wat bijzondere outfits gewend. Lando Norris staat normaal niet in dat rijtje, maar deze keer trekt hij de aandacht met een traditionele jurk.

Het is een lang seizoen geweest. Dat is ook wel af te lezen aan de gezichten van George Russell en Oscar Piastri. Zo te zien zijn beide heren toe aan een welverdiende vakantie.

De fans lijken in ieder geval nog lang geen genoeg te hebben van dit seizoen. De pitstraat staat bomvol met fans, hopend om een glimp van de coureurs of auto’s op te vangen.

Secret Santa

Intussen is Secret Santa een traditie aan het worden onder de coureurs. Elk jaar trekken de coureurs lootjes en geven ze elkaar onderling cadeau’s. Zo te zien is Lance Stroll niet ontevreden over zijn vroegtijdige kerstcadeau.

De pitstraat op Yas Marina was al bijzonder door de pituitgang, maar dit jaar is er een nieuwe toevoeging gedaan. Het podium kijkt over start/finish. Een leuke toevoeging voor de fans.

De laatste race van het seizoen zorgt natuurlijk ook altijd voor mooie plaatjes. Het complete team van Ferrari neemt even een moment om samen op de foto te gaan.

Max Verstappen en Charles Leclerc, de nummer 1 en 2 van vorige week praten nog even na. Verstappen doet even weer even aan ‘Maxplaining’.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

