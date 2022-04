Maar liefst 57 van de 58 ronden op Albert Park reed Alexander Albon op één setje van de harde band rond. Een gewaagde strategie, maar een die wel succesvol bleek: Albon pakte de tiende plaats en gaf Williams daarmee het eerste punt van 2022.

Albon moest vanaf de laatste plek starten nadat hij uit de resultaten van de kwalificatie geschrapt was, aangezien er niet genoeg brandstof in zijn auto zat voor een test van de FIA. Het zag er dus niet goed uit voor de Britse Thai, maar het strategisch team van Williams kwam met een opvallende tactiek.

Albon begon op de harde band en het leek met twee safetycars voor de hand liggend dat hij tijdens een van die twee fases een pitstop zou maken. Dat gebeurde echter niet. Hij reed maar liefst 57 ronden op de harde band in de 58 ronden tellende race. Voor die laatste ronde maakte Albon zijn verplichte pitstop, waar hij een setje van de zachte band kreeg. Hij kwam nipt voor de Alfa Romeo van Guanyu Zhou terecht en het gripniveau van de zachte band gaf hem genoeg voordeel om de tiende plek, en het eerste puntje van Williams in 2022, in de wacht te slepen.

Lees ook: GP Australië: Leclerc klasse apart, opnieuw een uitvalbeurt voor Verstappen

“Het werd alleen maar beter en de laatste 25 ronden van de race voelden als kwalificatierondes”, vertelt Albon over zijn race. “Natuurlijk is het compleet onverwacht, maar het laat ook maar het harde werk van iedereen in de fabriek en hier op de baan zien. Dat is wat vastberadenheid en motivatie je brengt. Het is een geweldige dag geweest en ik ben blij dat ik het team dit resultaat heb kunnen geven.”

Voor Albon kwam het als een verrassing dat er vanaf de pitmuur tijdens de safetycar-fases geen opdracht kwam om binnen te komen voor een pitstop. “Ik dacht: ‘Oké, zij weten iets wat ik niet weet.’ Een van de Haas-coureurs voor me maakte een pitstop en toen dacht ik, dit gaat een lastige race worden. De DRS die ik van hem kreeg voorkwam namelijk dat ik ingehaald werd door de groep achter me.”

“Het is interessant dat de C2-band onze auto lijkt te liggen”, vervolgt Albon. “We moeten dat proberen te begrijpen aangezien dit resultaat een beetje onverwacht is. Misschien moeten we alles op die compound doen, van kwalificatie tot race. We moeten tien sets meenemen voor een weekend!”, grapt de Williams-coureur.

Foto: Motorsport Images