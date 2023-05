Fernando Alonso valt bij Aston Martin dit seizoen niet alleen op door zijn prestaties op de baan, maar ook door zijn positieve en constructieve houding ten opzichte van teamgenoot Lance Stroll. De Spanjaard heeft met de Canadees een veel betere band dan met Esteban Ocon en vertelt waarom.

In het verleden toonde Alonso zich niet altijd een teamplayer. Maar de tweevoudig wereldkampioen stelt zich bij Aston Martin wel van meet af aan zo op. Of dat oprecht is of gespeeld, daarover verschillen de meningen. Maar de Spanjaard heeft naar eigen zeggen een hoge dunk van Lance Stroll.

“Hij denkt als een teamgenoot”, aldus Alonso tegenover Spaanse media. “Ik kan goed opschieten met Lance. Die rijdt nog wel vijftien jaar in de Formule 1 en ik wil hem graag helpen.”

‘Helpt niet’

Het staat volgens hem in schril contrast met vorig jaar. Toen had Alonso bij het team van Alpine bepaald geen goede verhouding met Esteban Ocon. “Ik was altijd zijn eerste doelwit. Daarmee help je het team niet. Dit jaar is het andersom en dat is fijner.”

Alonso voelt zich bij zijn nieuwe team sowieos meer thuis, vertelt hij. “Er is misschien niet altijd geloof geweest in mijn prestaties, mijn vermogen om de auto af te stellen en vooruitgang te boeken. Maar bij Aston Martin is alles veranderd voor me.”

Alonso en Ocon in 2022 in gevecht als teamgenoten: