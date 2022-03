Ronde na ronde waren de twee – tijdelijk roze – Alpines vol in beeld te zien. Fernando Alonso en Esteban Ocon trakteerden de fans in Saoedi-Arabië op een show, waar teambaas Otmar Szafnauer tot op zekere hoogte ook van genoot.

Ocon verdedigde met hand en tand zijn positie in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Teamgenoot Alonso leek meer pace te hebben, maar dat maakte voor Ocon weinig uit. De Fransman kreeg geen opdracht vanuit het team om hem voorbij te laten en maakte het Alonso lastig. Op zijn beurt gaf Alonso vervolgens niet zomaar op en haalde Ocon in, maar die sloeg vervolgens weer terug. Het zorgde voor een rondenlang spektakel, waar teambaas Otmar Szafnauer van genoot.

“Het was prima, het was netjes”, zegt Szafnauer. “Het is wat de fans willen zien. We hebben ze van tevoren gezegd dat we ze zouden laten racen.” Daardoor verloren de twee dusdanig veel tijd, dat niet veel later Valtteri Bottas en Kevin Magnussen konden aansluiten en zich in de strijd konden mengen. “We verloren meer tijd dan verwacht”, geeft Szafnauer toe. Dat heeft volgens hem wel te maken met de aard van de baan en het feit dat de auto’s nu beter in staat zijn om te volgen. “Als je makkelijker kan volgen, dan kan je ronde na ronde inhalen.”

Pas toen Bottas kon aansluiten door het duel tussen Alonso en Ocon, besloot Alpine om Ocon instructies te geven: “Behoud de positie”, kreeg hij vanaf de pitmuur te horen. Voor Szafnauer was het in ieder geval lastig om te bepalen wanneer ze elkaar met rust moesten laten. “Dat is precies het soort zaken waar we naar moeten kijken – wanneer vertellen we ze elkaar niet in te halen omdat het te veel tijd kost? Dat is precies de afweging.”

Ocon waardeert duel, Alonso wat minder

Voor het racehart van Szafnauer – en waarschijnlijk voor de sponsors van het team – voelde het in ieder geval goed dat zijn coureurs lange tijd in gevecht waren en zo veel in beeld kwamen. “Het was goed voor iedereen. Als Fernando niet was uitgevallen, dan hadden we zesde en zevende geweest. We gaven de fans een show. Dat is waar het om gaat: je moet ze laten racen.”

Ocon kon het duel met de ‘legende’ wel waarderen, maar Alonso leek er wat minder enthousiast over. “Je moet natuurlijk wat meer ruimte laten, maar het was prima”, stelde de Spanjaard na afloop van de race. “We mochten racen van het team”, benadrukt Ocon. “Het is altijd een privilege om met Fernando te racen, dat tovert een glimlach op mijn gezicht.” Of dit duel langer zal duren? “Het zal het hele jaar dicht bij elkaar liggen. We zien wel hoe het gaat. Maar we racen op een eerlijke manier en van het team mochten we racen, dus er is geen drama.”

