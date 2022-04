Het was niet de kwalificatie waar AlphaTauri op ’thuiscircuit’ Imola op gehoopt had. Yuki Tsunoda en Pierre Gasly strandden allebei in Q1 en staan zo voor een lastige opgave in de sprintkwalificatie vandaag.

Imola is het ’thuiscircuit’ van AlphaTauri, aangezien de fabriek in Faenza op slechts 15 kilometer van het circuit ligt. Het team heeft daar dan de afgelopen jaren ook wat tests afgelegd en heeft dus veel ervaring op Imola, maar kon het vrijdag in de kwalificatie niet waarmaken. Op het natte, maar opdrogende Imola kwamen Yuki Tsunoda en Pierre Gasly niet verder dan respectievelijk de zestiende en zeventiende tijd.

“We moeten uiteraard terugkijken wat er fout ging”, aldus een balende Gasly. “We moeten kijken waarom we geen rondetijd konden zetten in de laatste ronde, toen de baan op zijn droogst was. Het is teleurstellend dat we er al uit lagen.”

Het tegenvallende resultaat in de kwalificatie maakt het plan voor de sprintrace in ieder geval duidelijk. “We moeten plaatsen goedmaken”, zegt Gasly. “We staan niet waar we willen staan. Ik denk dat we beter hadden kunnen doen.”

Ook Tsunoda had op meer gehoopt, zeker gezien de ervaring AlphaTauri op Imola heeft. “We worstelden behoorlijk”, blikt de Japanner terug op de kwalificatie. “We hebben een nieuwe update meegenomen en we verwachtten in de top van het middenveld te zitten, maar we konden niet presteren. De performance was niet zoals we gewenst hadden, maar we hebben nog de sprintkwalificatie, er zijn twee races dit weekend. Het is jammer dat we het niet konden maximaliseren met al onze ervaring op ons thuiscircuit. We moeten positief blijven en we zien wel wat er morgen gebeurt”, aldus Tsunoda.