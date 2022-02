AlphaTauri heeft zojuist het doek getrokken van haar bolide voor 2022: de AT03. Het zusterteam van Red Bull deelde renders van de nieuwe bolide en onthulde de auto middels een korte video.

Net als voorgaande jaren houdt AlphaTauri vast aan de kleursamenstelling blauw-wit, de kleuren van het modemerk, maar ook nu weer in iets andere vorm. Blauw voert opnieuw de boventoon, maar in een andere vorm. Opnieuw pronkt het logo van AlphaTauri groot op meerdere plekken van de bolide.

Waar Red Bull nog met een showmodel kwam, doet AlphaTauri het wat voorzichtiger met wat renders van de AT03. Op die renders vallen met name de sidepods op. Net als Aston Martin kiest AlphaTauri voor de vierkante luchtinlaat bij de sidepods, al lopen die sidepods zelf veel meer naar beneden af dan de rest. Bovendien lijkt AlphaTauri bij de endplates van de voorvleugel voor een iets vlakkere afwerking te gaan dan de rest.

Op de bolide is het logo van HRC te spotten, Honda Racing Corporation. Honda heeft zich als naam uit de Formule 1 getrokken, maar blijft nog wel een tijdje betrokken bij de ontwikkeling van de krachtbron. Het logo van HRC is ook op de Red Bull RB18 terug te vinden.

AlphaTauri eindigde vorig jaar zesde bij de constructeurs met 142 punten in 22 races. Het was het beste seizoen voor het team, ook al moesten de punten vooral van Gasly komen. Tsunoda viel wat tegen in zijn debuutjaar, maar kreeg van het team nog een kans om zich te bewijzen.