Alpine is niet van plan om updates mee te nemen naar Saoedi-Arabië, maar zal op de vrijdag wel met ‘interessante testitems’ rijden. Op die manier wil het Franse team zien welke kant ze op moeten gaan met de ontwikkeling van de A522.

De Grand Prix van Bahrein verliep vrijwel probleemloos voor Alpine. Esteban Ocon en Fernando Alonso kwamen als zevende en achtste over de streep, al was dat zonder de dubbele uitvalbeurt van Red Bull de negende en tiende plek geweest. In Saoedi-Arabië hoopt Alpine weer voor zo’n goed resultaat te kunnen gaan, al weten ze daar ook dat het Jeddah Corniche Circuit duidelijk anders is dan Bahrein.

“Je rijdt hier met minder downforce en op hogere snelheid, met het gevaar van de muren langs de baan”, blikt Pat Fry, de technisch directeur van Alpine, vooruit op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. “Hier genieten de coureurs van, het is een snel circuit”

Fry verklapt alvast dat Alpine voor dit weekend ‘geen duidelijke updates’ meeneemt, maar zal wel wat anders proberen. “We zullen met wat interessante testitems rijden in de trainingen, zodat we ideeën kunnen opdoen voor de toekomst. Aangezien het een circuit is waar je met weinig downforce rijdt, zullen we een andere achtervleugel meenemen.”

Ook heeft de technisch directeur goed nieuws voor Ocon. De Fransman moest in Bahrein na de vrijdagochtendtraining al terug naar de oude spec van de sidepods nadat de vernieuwde versie kapotging. “Esteban zal nu terugkeren naar de nieuwe spec. We hebben een ontwikkelingsplan en we pushen zo hard mogelijk voor Melbourne en de races die daarop volgen”, besluit Fry.

