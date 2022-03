De (te) nauwe samenwerking tussen enkele teams is al jaren een omstreden punt in de Formule 1, en volgens Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is het ook geen toeval dat sommige 2022-auto’s wel erg veel op elkaar lijken.

“Op een aantal auto’s heb ik dingen gezien waarvan ik denk: hoe kan het nou dat twee onafhankelijke teams daarmee op de proppen zijn gekomen?”, citeert The-Race Szafnauer, die duidelijk doelt op teams die dus wel erg overeenkomstige oplossingen of concepten delen.

Szafnauer vindt dit vooral verdacht ‘nu er nieuwe regels zijn’. “En niemand dus eigenlijk zou moeten weten waar een ander team mee is gekomen tot je elkaar auto’s ziet.” Dit soort stiekeme samenwerking tussen teams is iets waar de FIA écht naar moet kijken, vindt hij.

“Ik weet ook niet hoe je het moet oplossen”, erkent Szafnauer. “Maar het is denk ik belangrijk dat het speelveld voor iedereen gelijk is.” Zolang sommige teams echter in het grijze gebied met andere teams samenwerken, is dat niet zo, volgens de Alpine-teambaas.

Szafnauer weet hoe het werkt

De opmerkingen van Szafnauer zijn natuurlijk wel enigszins opvallend aangezien hij tot afgelopen winter voor Aston Martin werkte, dat een nauwe band met Mercedes heeft. Aston Martin baarde in haar vorige incarnatie als Racing Point opzien door in 2020 met een kopie van de 2019-Mercedes te komen.

Dat hij hier als teambaas van Alpine tegen is, is niet vreemd. De nauwe band tussen sommige rivalen is zowel Alpine als McLaren al langer een doorn in het oog. Dit zijn namelijk de enige teams zonder dergelijke relaties. Alpine is volledig onafhankelijk, terwijl McLaren enkel motoren koopt bij Mercedes.

Gedeelde windtunnels

Hoewel Szafnauer geen namen noemt, is wel duidelijk welke renstallen nauwe relaties met anderen hebben. Zo hebben Red Bull en AlphaTauri dezelfde eigenaar, werkt Mercedes veel samen met Aston Martin (en in mindere mate Williams) en heeft Ferrari een innige band met Haas en Alfa Romeo.

Vooral tussen Red Bull en AlphaTauri en Ferrari en Haas ligt hier ook een uitgebreide technische samenwerking aan ten grondslag. Red Bull en AlphaTauri delen verder een windtunnel, net als Mercedes en Aston Martin. Voor Haas en Ferrari geldt hetzelfde.

