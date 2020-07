Seidl waarschuwt: ‘Formule 1 kan een kopieerkampioenschap worden’

McLaren-teambaas Andreas Seidl vreest dat de Formule 1 een ‘kopieerkampioenschap’ kan worden, nu de FIA binnenkort een oordeel zal moeten vellen over het Renault-protest tegen de ‘roze Mercedes’ van Racing Point. Seidl kijkt uit naar de uitkomst hiervan omdat dit duidelijkheid kan bieden voor de toekomst van de sport.

Na afloop van de Grand Prix van Steiermark diende Renault een protest in tegen Racing Point voor het kopiëren van de Mercedes W10 van 2019. De FIA heeft daarop brake ducts van Racing Point in beslag genomen en ook Mercedes werd gevraagd om brake ducts van de 2019-bolide in te leveren. Vooralsnog is er geen uitspraak gedaan, maar McLaren-teambaas Andreas Seidl vreest dat de uitspraak kan leiden tot een ‘kopieerkampioenschap’.

“Dit protest is een belangrijk element voor het geven van verduidelijkingen van de kant van de FIA en de Formule 1, hoe zij willen dat de Formule 1 eruit komt te zien in de toekomst”, zegt Seidl tegen Motorsport. “Willen ze dat de Formule 1 in een kopieerkampioenschap verandert? Dat het in een kampioenschap verandert met twee of drie constructeurs of fabrikanten en dan gewoon meer auto’s van één fabrikant of constructeur op de baan? We vinden dit zeker het verkeerde pad voor de Formule 1 en het is geen duurzame manier voor ons”, aldus de Duitser.

Toekomst als team

Seidl vindt de kracht van de Formule 1 juist dat teams zelf hun eigen auto’s ontwikkelen op basis van opgedane kennis door de jaren heen. “De Formule 1 is altijd al een competitie geweest tussen tien constructeurs, waarbij de uiteindelijke auto het resultaat is van de knowhow, de technische kracht die je in de loop der jaren binnen je eigen team hebt opgebouwd”, zegt de McLaren-teambaas.

“Het gaat niet alleen om het delen van een onderdeel of het ontwerp”, vervolgt Seidl. “Een ophanging is het resultaat van jarenlange ervaring binnen het team. Elk onderdeel van een Formule 1-auto maakt onderdeel uit van het concept als geheel. De Formule 1 moet gewoon beslissen welke kant ze willen opgaan. Onze positie is duidelijk, het is belangrijk dat we de verduidelijkingen krijgen om ook een beslissing te nemen over hoe we onze toekomst als een team zien. We willen ons eigen onafhankelijke team zijn met onze eigen identiteit. Ik kijk uit naar de uitkomst hiervan”, sluit Seidl af.