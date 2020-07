Rugklachten Norris verholpen: ‘Ik voel me prima nu’

Lando Norris zegt dat zijn rugklachten verholpen zijn. De Brit had last van rugklachten tijdens het tweede raceweekend in Oostenrijk, maar de Brit is na de Grand Prix van Steiermark naar Engeland gegaan voor een aantal scans en de pijn is nu verdwenen.

Al vroeg in het raceweekend van de Grand Prix van Steiermark merkte Norris op dat hij wat klachten had. “Ik heb fysiek ergens last van. Ik weet niet precies wat, maar het doet behoorlijk pijn. Daarom kon ik ook niet zoveel rijden”, zei Norris. Hij had buiten de auto nergens last van, maar “in de auto doet het behoorlijk pijn, vooral in de snelle bochten of als ik rem”. Norris meldt nu in Hongarije dat het probleem opgelost is en de pijn verdwenen is.

“Ja, we hebben gevonden wat het was”, antwoordt Norris. “Het is opgelost voor deze week. Ik ben teruggegaan naar Engeland, ik ben daarbij binnenin mijn bubbel gebleven, voor een paar scans. Ik voel me beter dan vorige week. Ik voel me nu prima, maar ik weet het pas wanneer ik in de auto zit”, aldus Norris.

Wat de oorzaak van de rug- en borstklachten was? “Een gebroken hart, ik ben gedumpt”, grapt Norris. “Nee, maar het was natuurlijk een lange tijd sinds ik in een Formule 1-auto zat, ik kon er niet aan wennen. Het was het plotse vele rijden waardoor ik de klachten kreeg. Ik had wat blauwe plekken”, sluit hij af.

