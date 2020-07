Rondetijd op Hungaroring geschrapt bij overschrijden track limits bocht 4, 11 en 12

Coureurs die te wijd gaan in bocht 4, 11 of 12 zullen hun rondetijd geschrapt zien worden, laat de Formule 1 in een document weten. Ook zal, net als in Oostenrijk, de zwart-witte waarschuwingsvlag getoond worden wanneer een coureur deze limieten drie keer overschrijdt.

In Oostenrijk werd er ook al streng toegezien op de track limits in bocht 9 en 10. In totaal schrapte de wedstrijdleiding twintig rondetijden afgelopen weekend. Ook in Hongarije zal de wedstrijdleiding de track limits goed in de gaten houden. Wanneer coureurs volledig over de rood-witte kerbstones in bocht 4, 11 en 12 gaan, zullen hun rondetijden afgepakt worden.

“Een rondetijd, behaald tijdens een training of de race terwijl de coureur te wijd ging en over de rood-witte kerbstones heeft gereden, zal resulteren in het schrappen van deze rondetijd”, staat er in het document. Dit geldt voor de exit van bocht 4, 11 en 12. Net als in Oostenrijk zullen de coureurs na de derde keer de zwart-witte waarschuwingsvlag getoond krijgen. Mocht de coureur daarna nog over de track limits gaan, dan kan hij op een straf rekenen. Ze benadrukken dat het dan gaat om een totaal van drie overschrijdingen van de track limits, en niet drie per bocht.

“In alle gevallen moeten de coureurs alleen terugkeren op de baan wanneer dit veilig is en zonder er een langdurig voordeel aan over te houden. Het bovenstaande zal echter niet automatisch gelden wanneer we oordelen dat een coureur van de baan geduwd is, deze gevallen zullen individueel onderzocht worden”, voegt de FIA toe.