Het Formule 1-team van Alpine heeft als tiende en laatste renstal de uitdager voor 2023 onthuld. In Printworks, een grote evenementenlocatie in Zuid-Londen, showden Esteban Ocon en Pierre Gasly de A523. Opvallend: ook Alpine heeft aan gewichtsbesparing gedaan door grote delen van de auto ongelakt te laten.

De liefhebbers moesten er lang op wachten. Hoewel Alpine had aangekondigd dat de onthulling van de A523 om acht uur lokale tijd in Engeland zou beginnen, kwam daar niets van terecht. Het geduld van de gasten die op de diverse kanalen de nieuwe uitdager wilden zien, werd aardig op de proef gesteld. Het programma ging van start na een vertraging van ruim tien minuten.

Het is voor Alpine te hopen dat de vertraagde launch geen voorbode is voor wat nog komen gaat. Want 2023 wordt een cruciaal jaar. De ambitieuze renstal hoopt en moet in jaar 3 van het vijfjarenplan eigenlijk aansluiting vinden met de drie traditionele trendsetters: Red Bull, Ferrari en Mercedes. Weliswaar eindigde Alpine afgelopen seizoen achter het trio topteams als vierde in het constructeurskampioenschap, de grote stap voorwaarts die het na de reglementsrevolutie hoopte te maken, bleef (opnieuw) uit.

Ondanks de fabriekssteun van moederconcern Renault deed het Formule 1-team niet mee om de prijzen. Ocon eindigde een keer als vierde (Oostenrijk), collega Fernando Alonso viel vooral op door de vele uitvalbeurten vanwege technische problemen. Alpine finishte in het constructeurskampioenschap op bijna zeshonderd punten van Red Bull en ruim driehonderd van Mercedes, de nummer drie. Marges waarvan Alpine’s Franse directeur Laurent Rossi en teambaas Otmar Szafnauer gruwen.

“Daar is ruimte voor verbetering”, meent Renaults bestuursvoorzitter Luca De Meo. “We hebben afgelopen jaar vooruitgang geboekt en ik hoop dat die trend zich voortzet, we dichter bij de top-3 komen. Ik ben optimistisch. Hopelijk kunnen Esteban en Pierre onze zondagen met podiumplaatsen wat aangenamer maken.”

Tot veler verrassing kreeg Alpine in de zomerstop ook nog te maken met het onverwachte vertrek van sterrijder Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen wilde graag een meerjarige contractverlenging, maar kreeg die niet. Alpine wilde niet verder gaan dan één jaar. De Spaanse veteraan (41) besloot daarop in te gaan op een lucratief bod van Lawrence Stroll, eigenaar van Aston Martin. Na de voorlaatste race in Brazilië werd duidelijk hoezeer Alpine en Alonso gebrouilleerd waren. “Nog maar één race te gaan”, bromde de Spanjaard. “Ik kijk ernaar uit.”

Alpine kondigde een dag na Alonso’s vertrek Oscar Piastri, testcoureur bij de renstal, aan als vervanger. Maar dat bleek iets te voorbarig. De Australiër wist van niets en had heel andere noten op zijn zang. McLaren lijfde hem na een juridische twist uiteindelijk in als vervanger van Daniel Ricciardo. Alpine week daarop uit naar Pierre Gasly, die na lang soebatten door Red Bulls topman Helmut Marko werd vrijgegeven. “Hier was ik naar op zoek”, aldus Gasly, die dit jaar met Ocon een volledig Franse line-up vormt. “Het doel voor komend jaar is om minimaal vierde te worden”, aldus Szafnauer. “Maar dan wel met meer overtuiging, dus meer finishes, meer punten en minder technische mankementen. Ik heb hoge verwachtingen.”