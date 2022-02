Alpine is vandaag als negende team aan de beurt om het doek te trekken van de bolide voor 2022, de A522, zoals de bolide van Fernando Alonso en Esteban Ocon zal heten. Uiteraard zal het Alpine-blauw terugkeren, maar de auto zal ook een roze tintje krijgen dankzij titelsponsor BWT. Om 18:30 uur begint de presentatie vanuit Parijs en is hier live te volgen via de livestream.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.