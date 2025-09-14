

Kersvers Europees kartkampioen Dean Hoogendoorn (13) zet alles opzij richting eindbestemming: de Formule 1. Williams helpt hem daarbij een handje. Sinds 2024 is niet Nyck de Vries, maar hij de jongste Nederlander ooit in een F1-opleidingsteam. “Ik merk het verschil al op de baan”, zegt hij in een interview met FORMULE 1 Magazine.

Het volledige interview met Dean Hoogendoorn is te lezen in editie 13 van FORMULE 1 Magazine. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

– Dean, sinds vorige zomer sta je te boek als de jongste Nederlander ooit in een Formule 1-opleidingsteam, en wel bij Williams. Hoe voelt dat?

“Supergaaf! Van jongs af aan is het mijn droom geweest voor een Formule 1-team te rijden, maar ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Opeens zat ik samen met mijn vader tegenover teambaas James Vowles en sportief directeur Sven Smeets. We hebben zeven maanden gesprekken gevoerd en uiteindelijk tijdens de GP in Zandvoort getekend. Zowel mijn vader als ik is ervan overtuigd dat we goede stappen kunnen maken met het team.”

– Met Kimi Antonelli en Richard Verschoor heb je twee uitstekende leermeesters. Hoe zit dat precies?

“Toen ik op achtjarige leeftijd in Italië begon met racen, leerde Richard Verschoor me meer over racelijnen en hoe een kart werkt. Bij mijn overstap naar de klasse voor twaalf- tot veertienjarigen coachte Andrea Kimi Antonelli me een paar keer. Ook had ik ooit een meet-and-greet met Fernando Alonso, omdat ik toen voor zijn team reed. Ik vroeg hoe het voelt in een Formule 1-auto te rijden, waarna hij de tijd nam dat uit te leggen. Antonelli en Verschoor hebben me enorm geholpen en ik heb nog steeds goed contact met hen. We appen bijna dagelijks en delen ervaringen over races, training en voeding.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.