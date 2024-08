De pas 12-jarige Dean Hoogendoorn heeft zich aangesloten bij het opleidingsteam van Williams. Het Nederlandse talent heeft al successen geboekt in de verschillende kartkampioenschappen en wil met behulp van Williams zijn stoutste racedromen najagen. “Dit is waar ik voor leef en van droom”, aldus de jonge coureur.

Dean Hoogendoorn wordt met zijn twaalf jaar het jongste lid van de Williams Academy na een reeks indrukwekkende resultaten in de kartingwereld. Op slechts 9-jarige leeftijd werd Dean al de jongste winnaar ooit van de WSK Super Master Race Mini Gr. 3-klasse, een record dat tot op de dag van vandaag nog niet is verbroken.

‘Heel trots moment’

Met behulp van Williams hoopt hij zich nog beter voor te kunnen bereiden op een succesvolle carrière in de autosport. “Toen ik vier jaar oud was en voor het eerst in een kart reed, wist ik één ding zeker: ik wilde wereldkampioen worden”, laat Hoogendoorn weten middels een persbericht. Dit is waar ik voor leef en van droom. Racen is mijn passie en ik ben heel trots dat ik nu onderdeel ben geworden van de Williams-familie. Ik kan niet wachten om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Sven Smeets, sportdirecteur bij Williams, is blij dat hij Dean Hoogendoorn heeft kunnen contracteren. “Dean is een veelbelovend talent”, aldus Smeets. “Hij heeft een indrukwekkende start gemaakt in de kartwereld, en is sneller dan de meeste andere rijders van zijn leeftijd. Hij heeft een mooie toekomst voor zich – we kijken ernaar uit om hem verder te ondersteunen in zijn ontwikkeling.”

In de laatste paar jaar heeft de jonge Hoogendoorn veel successen behaald; meerdere WSK-zeges, twee overwinningen in de WSK Final Cup en het kampioenschap in de WSK Euro Series OK-N Junior. In 2024 stapt hij over naar de OK Junior-kartingklasse met Kart Republic, waar hij al een derde plaats behaalde in de prestigieuze WSK Super Master Series en vierde werd in de Champions of the Future Valencia.

