Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries maakt dit weekend zijn debuut in de Japanse Super Formula, maar zegt nu al toe een complete overstap naar de raceklasse te overwegen. De Nederlander komt voorlopig nog uit in de Formule E en het WEC, maar sluit een toekomstige verhuizing naar Japan zeker niet uit.

Terwijl de meeste Nederlandse racefans vooral naar de actie in Zandvoort kijken dit weekend, maakt De Vries zijn debuut in de Japanse raceklasse. Hij komt voor het eerst in actie tijdens de race op Motegi. De Vries rijdt daarnaast nog twee andere races voor Team Impul. De Super Formula is de snelste formuleklasse onder de Formule 1, en staat daarom hoog aangeschreven.

“Eigenlijk heb ik in 2017 al geprobeerd om in de Super Formula te komen, maar helaas is dat niet gelukt en heb ik mijn carrière voortgezet in de Europese klassen”, vertelt De Vries, tegen Autosport. “Maar er was (daarna, red.) nooit de juiste timing en gelegenheid om zo’n stap te zetten. Door mijn relatie met Toyota in het WEC (World Endurance Championship, red.) kwam deze kans nu langs en ik ben ze erg dankbaar dat ik de kans krijg.”

Verhuist De Vries naar Japan?

De Vries ziet een volledige overstap naar de Japanse raceklasse ook wel zitten, hoewel hij nog verbonden is aan zowel het WEC als de Formule E. “Maar ik sta er altijd voor open om andere raceklassen te verkennen,” zei de Nederlandse coureur. “Ik heb veel passie voor racen en genegenheid voor Japan, en ik heb deze serie altijd als zeer interessant gezien. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar als er een mogelijkheid is om dit te combineren met iets anders, dan doe ik dat heel graag.”

