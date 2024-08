Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries zit niet stil dit jaar. Naast de Formule E en het WEC maakt de Fries dit seizoen ook zijn opwachting in de Super Formula. De 29-jarige coureur neemt deel aan drie races in deze Japanse raceklasse.

De Super Formula staat hoog aangeschreven en is de snelste formuleklasse onder de Formule 1. De Vries gaat drie races rijden in deze klasse voor Team Impul en komt zowel in actie op Motegi als Fuji (double-header). Het slot van deze serie op het circuit van Suzuka moet hij aan zijn neus voorbij laten gaan vanwege de Formule E-testdagen in Valencia.

De Vries is overigens de vierde coureur die dit seizoen plaatsneemt in dit zitje bij Team Impul. Formule 2-kampioen Theo Pourchaire beet het spits af, maar besloot na één race over te stappen naar de IndyCar. Daarna nam Ben Barnicoat, de regerend kampioen van de GTD-klasse in het IMSA, plaats in de wagen met startnummer 19. Gezien zijn volle raceprogramma in andere raceklassen, werd Hibiki Taira uit de Super Formula Lights de volgende die zijn opwachting mocht maken bij het team. Taira draagt zijn plekje dus voor drie races over aan De Vries om vervolgens de laatste race in Suzuka weer zelf te rijden.

