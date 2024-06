Ferrari heeft met het trio Fuoco, Molina en Nielsen de 24 uur van Le Mans gewonnen. In een spannend gevecht bleven de drie de Toyota van onder anderen Nyck de Vries voor.

De tweede plek in de Hypercar-klasse met de nummer 7-wagen van Toyota was knap, gezien het feit dat De Vries en zijn teamgenoten met de Japanse bolide als allerlaatste aan de wedstrijd waren begonnen. Een indrukwekkende inhaalrace zorgde op een gegeven moment nog even voor de gedachte aan een mogelijke overwinning, maar dat bleek een brug te ver.

In de LMP2-klasse deed het team van Job van Uitert mee om de winst, maar ook voor hem bleek een zege te veel gevraagd. Debutant Morris Schuring pakte dan wel weer de overwinning in de LMGT3.

Pech was er voor de overige Nederlanders. Zo vielen Renger van der Zande en Robin Frijns in de Hypercar-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans uit met respectievelijk Cadillac en BMW. In de LMP2 haalden de Nederlanders Nicky Catsburg en Bent Viscaal de finish niet. In de LMGT3 gold datzelfde voor Larry ten Voorde.

