De tweede testdag op het circuit van Bahrein is inmiddels in volle gang en traditiegetrouw worden de auto’s voorzien van tal van sensoren om maar zoveel mogelijk data te verzamelen over het rijgedrag van de auto’s en de aerodynamische werking van de verschillende onderdelen. De hekwerken op de auto, ook voorzien van sensoren, meten vooral de luchtstromen. Zie de video hieronder.

