Ze rijden in de weg, ze rijden je van de weg, brengen anderen in gevaar met hun rijgedrag, nemen geen blad voor de mond en geen gas terug, en ondertussen schrijven ze heel wat auto’s af. Ze zijn vaak figurant, soms winnaar en zelden kampioen. Ze zijn van alle tijden, ook van nu. Zij zijn de Bad Boys van de F1. Vandaag in onze serie Bad Boys in de Formule 1: Andrea de Cesaris.

Het duurt niet lang voordat Andrea de Cesaris de bijnaam ‘De Crasheris’ krijgt opgeplakt. Hij maakt het er zelf naar, want als je in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig een stofwolk en rondvliegende onderdelen ziet, is de kans groot dat de Italiaan één van zijn fameuze inhaalacties heeft ingezet.

Meestal is hij zelf het slachtoffer, zoals in 1985 bij een ogenschijnlijk onschuldige spin op Zeltweg. De Cesaris slaagt erin om van dit akkefietje op het roemruchte Oostenrijkse circuit, waarvan de berm ook wel erg hobbelig is, een mega­crash te maken die jaren later een ware YouTube-hit is geworden. Zoek het maar eens op.

Er komt na al die jaren van ongelukken, spins en afgeschreven auto’s toch nog eerherstel als De Cesaris in 1991 voor Jordan tekent. Het levert hem in de herfst van zijn carrière een nieuwe reputatie op: die van betrouwbare, ervaren rot. Die zo nu en dan op onverklaarbare wijze de vangrails in vliegt, dat dan nog wel.

