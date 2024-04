Barbara Barend combineert al jarenlang haar passie voor sport met ondernemen. Samen met haar vader Frits stond ze in 2009 aan de basis van het magazine HELDEN en onlangs was ze nog in het nieuws als mede-oprichtster van de eerste profclub voor vrouwen, HERA United. “Een vrouwenteam in de Formule 1? Waarom niet?!”

Als sportjournalist en liefhebster volg je de meeste sporten op de voet. Maar vertel eens, wat heb jij met racen en Formule 1?

“Veel! Ik heb zelfs mijn racelicentie. In 2018 heb ik op het circuit van Zandvoort met een aantal andere vrouwen, onder wie Ellen ten Damme, Kim Feenstra, Antoinette de Jong, Britt Dekker en Olcay Gulsen, een race-opleiding gevolgd. Het doel was om mee te kunnen doen aan de Ladies Race tijdens de Jumbo Racedagen. Dat was een enorm leuke én leerzame ervaring, waar ik ook echt profijt van heb gehad. Toen ik op de openbare weg een keer in de slip raakte, wist ik wel meteen wat ik moest doen.”

En hoe intensief volg jij de Formule 1?

“Om heel eerlijk te zijn, ben ik de sport pas echt intensief gaan volgen door de successen van Max Verstappen. Ik vind het fascinerend om hem en alles om hem heen te volgen, ook het verhaal erachter. Hij is sinds zijn geboorte getraind om te racen. En hij is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Ik heb hem weleens geïnterviewd in Monaco en ik vond het een hele vriendelijke jongen. De vergelijking met Johan Cruijff snap ik wel. Maar er is één groot verschil: Johan Cruijff was makkelijker benaderbaar voor mensen. Die kon je in Amsterdam tegenkomen bij de groenteboer. Max woont in Monaco, dus die kans is bij hem wat kleiner.”

Je hebt onlangs HERA United opgericht, de eerste profvoetbalclub voor vrouwen. Wat denk je: zou een vrouwenteam in de Formule 1 levensvatbaar zijn?

“Waarom niet?! Veel sporten kan je niet gemengd doen vanwege de fysieke belasting en de verschillen tussen mannen en vrouwen, maar voor racen geldt dat niet. Dat zie je ook in lagere raceklassen. Dus dan zou een vrouwenteam fantastisch zijn. Je hebt nu natuurlijk de F1 Academy, het initiatief van de FIA om jonge vrouwelijke coureurs vooruit te helpen. De ultieme bekroning zou natuurlijk zijn dat we eindelijk eens écht een vrouw in de Formule 1 krijgen. Maar daarbij spelen zoveel factoren een rol. Naast talent moet je op het juiste moment in de juiste auto zitten. Ik denk echter wel dat full focus op vrouwen en een vrouwenteam voor sponsors wereldwijd enorm interessant kan zijn. Dus ik zou zeggen: volg het voorbeeld van HERA United.”

Over vrouwen in de Formule 1 gesproken. We hebben nu te maken met de kwestie rond Red Bull-teambaas Christian Horner, die door een medewerkster is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner zit nog aan de pitmuur, de vrouw is inmiddels geschorst. Heb je daar nog bepaalde gedachten bij?

“Volgens mij kent bijna niemand alle ins-en-outs. Als die vrouw gelijk heeft, is het natuurlijk schandalig. Maar als het niet waar is, wat nu ook geclaimd wordt, is het logisch dat Horner nog teambaas is. Het lastige met dit soort dingen is altijd de bewijslast. Het eerste wat je als bedrijf moet willen, is dat de aanklacht volledig onafhankelijk onderzocht wordt en dat je transparant bent over de bevindingen. Pas dan heb je recht van spreken. Het is natuurlijk vreemd dat deze zaak door Red Bull zelf is onderzocht.”

Tenslotte, even terug naar de actie op de baan. We hebben nu drie Grands Prix gehad en Max domineert. Wat doet het gebrek aan spanning in het kampioenschap met jou?

“Ik volg de sport nu toch automatisch iets minder intensief. En dat geldt denk ik voor meer mensen. Als iemand een sport domineert, merk je dat de interesse automatisch wat afkalft. Dat is jammer voor Max, want hij doet het fantastisch. Maar het is nu eenmaal leuker als je niet van tevoren weet wie er gaat winnen. In 2021, toen hij met Lewis Hamilton om de titel streed, keek ik iedere race live. Hopelijk krijgen we die spanning snel weer terug.”

