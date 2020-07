Bernie Ecclestone krijgt op 89-jarige leeftijd zijn eerste zoon: Ace

Bernie Ecclestone heeft nogmaals in de roos geschoten. De voormalige ringmeester van de Formule 1 is op 89-jarige leeftijd voor de vierde keer vader geworden. Zijn Braziliaanse vrouw Fabiana (46) schonk de Britse miljardair in een Zwitsers hospitaal zijn eerste zoon, die de naam Ace heeft gekregen.

De Zwitserse journalist en Ecclestone’s huisvriend Roger Benoit maakte het nieuws over de geboorte via zijn medium Blick wereldkundig. “Moeder en kind zijn gezond, we zijn allemaal blij. De bevalling liep zonder problemen”, verklapte Ecclestone. “In 25 minuten was de baby er.”

Ace is de eerste zoon van de Brit. Uit twee eerdere relaties kwamen drie dochters voort: Deborah (65), Tamara (35) en Petra (31). Ecclestone leerde zijn huidige vrouw Fabiana jaren geleden kennen bij de Braziliaanse GP, waar zij als juriste werkzaam voor was.