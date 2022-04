Valtteri Bottas geniet ervan dat hij ‘echte autoriteit’ heeft bij Alfa Romeo, waar naar hem geluisterd wordt. Als de Fin om iets vraagt, ‘dan gebeurt dat ook’.

Vijf jaar lang moest Bottas toekijken hoe Lewis Hamilton bij Mercedes de kopman was terwijl hij zelf tot ‘wingman‘ gedegradeerd was. Nu hij voor Alfa Romeo rijdt is het totaal anders. Plots voert de ervaren Fin het team aan en helpt hij teamgenoot, rookie Guanyu Zhou, om op gang te komen. Bottas heeft dan ook het gevoel dat hij bij Alfa Romeo serieus genomen wordt.

“Ik voel me echt een groot onderdeel van het team”, zegt Bottas in gesprek met The Race. Het voelt voor de Fin ‘erg goed’ om ‘echte autoriteit’ te hebben. “Als ik om iets vraag, dan gebeurt dat ook. Iedereen luistert echt. Ik heb zelfs sommige mensen weten te motiveren.”

Dat straalt ook af op het hele team, waar nu een ‘goed gevoel’ heerst volgens Bottas. “Iedereen doet echt zijn best. Dat is ook wat ik heb gedaan en de resultaten zijn echt motiverend voor de mensen, dat helpt. Ik ben erg blij met de stand van zaken en met mijn rol binnen het team.” Voor de oud-Mercedes-coureur voelt het nu ‘alsof ik niet alleen maar de auto bestuur’. “Ik voel me wel iets meer dan dat. Ik ben niet alleen een coureur, maar een belangrijk lid van het team”, omschrijft Bottas zijn gevoel bij Alfa Romeo.

Dat was bij Mercedes, waar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de kopman was, wel anders. Hij voelt dat hij van meer toegevoegde waarde is bij Alfa Romeo dan hij bij Mercedes was. “Absoluut”, geeft Bottas toe. “Het was in het verleden moeilijk om een stap omhoog te zetten. Lewis is binnen het team op een bepaalde manier ook een behoorlijk dominant figuur. Het was duidelijk dat ik daar niet dezelfde rol kon hebben als hier”, aldus Bottas.