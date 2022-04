Valtteri Bottas wil dit seizoen het liefst in de top vijf eindigen met de Alfa Romeo en zo voor de eretitel ‘best of the rest‘ gaan. Dat is volgens de Fin voor nu een ‘goede motivatie en een goed doel’.

Alfa Romeo staat na de eerste twee races van het seizoen zesde bij de constructeurs dankzij de zesde plek van Bottas en tiende plek van Guanyu Zhou in Bahrein. In Saoedi-Arabië scoorde het team geen punt na de uitvalbeurt van Bottas en een miscommunicatie na een tijdstraf van Zhou. Alfa Romeo toonde in ieder geval dat het de snelheid heeft om in het middenveld om punten te strijden, wat vorig jaar nog een stevige uitdaging was.

Nu moet het team ook ‘best of the rest‘ worden in races, stelt Bottas, die het liefst elke race in de top vijf eindigt. “Dat zou voor nu het doel moeten zijn”, zegt Bottas. “We stonden er min of meer hetzelfde voor als in Bahrein, al had ik gedacht dat het in Saoedi-Arabië wat moeilijker zou worden.”

Voor nu ziet Bottas ‘best of the rest’ als een ‘goede motivatie en een goed doel’. “Hopelijk kunnen we uiteindelijk voor de vijfde plaats in de race strijden. Dat zou een goede stap zijn voor ons.”

In Saoedi-Arabië moest Bottas opgeven vanwege motorproblemen. “Tot de motortemperatuur zo opliep, was het een goede race”, vertelde Bottas. “De temperatuur liep eerst een beetje op, daarna ineens snel. Ik probeerde vroeger van het gas te gaan en in vrije lucht te rijden, maar het gevaar van een motorprobleem bleef. We zijn gestopt omdat we de motor niet wilden beschadigen. Hopelijk betekent dit dus ook dat er geen motorwissel nodig is”, aldus de Fin.