Valtteri Bottas heeft vorig jaar bij Mercedes zijn portie motorpech en motorwissels wel gehad, dus besloot in Saoedi-Arabië uit voorzorg te stoppen toen de motortemperatuur van zijn Alfa Romeo hoog opliep.

“Tot de motortemperatuur zo opliep, was het een goede race”, vertelt Bottas, die op puntenkoers lag F1TV. “De temperatuur liep eerst een beetje op, daarna ineens snel.” Niks hielp ook. “Ik probeerde vroeger van het gas te gaan en in vrije lucht te rijden, maar het gevaar van een motorprobleem bleef.”

Bottas, die eerder in de race al een reguliere stop had gemaakt, kwam daarop twee keer kort na elkaar binnen. Die laatste keer, in ronde 36 was het klaar en werd hij de garage in gerold. “We zijn gestopt omdat we de motor niet wilden beschadigen.”

“Hopelijk betekent dit dus ook dat er geen motorwissel nodig is”, koestert de vorig jaar daarin grossierende Fin goede hoop. Wat ook hoopgevend was? De performance. “We vochten op de zesde plek, konden ook hier op een snelle baan goed meedoen, wat hoop geeft voor de komende races.”

