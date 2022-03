Valtteri Bottas erkent ‘positief verrast’ te zijn door hoe hij en Alfa Romeo het seizoen hebben afgetrapt met een zesde plek in Bahrein. Al is er nog wel een belangrijk verbeterpunt.

Om maar met dat eerste te beginnen: dat is een koppelingsprobleem waar Alfa Romeo mee kampt. Dit was de reden voor Bottas’ dramatische start in Bahrein. De Fin, die sowieso niet bekend staat als een geweldige starter, zakte in de openingsronde maar liefst acht plekken terug – van zes naar veertien.

“Dat kwam dus door een koppelingsprobleem. We hebben daar ongeveer de helft van de tijd last van”, vertelt Bottas. Het team werkt er echter aan, vervolgt hij. Het is dus hopen dat het snel een oplossing gevonden heeft.

Bottas wist zich in Bahrein echter alsnog terug te knokken naar een puntenfinish. Met wat hulp van de dubbele uitvalbeurt bij Red Bull, finishte hij uiteindelijk waar hij de race was begonnen, als zesde. Gezien Alfa Romeo niet de makkelijkste wintertests had, was dat ‘een positieve verrassing’, erkent Bottas.

“We zijn het seizoen denk ik ook op de juiste manier begonnen”, verklaart de Fin. “De potentie is er. Bij het team en in de auto. Dat geeft me veel vertrouwen voor de toekomst”, besluit Bottas. Behalve Bottas scoorde ook zijn teamgenoot Guanyu Zhou overigens in Bahrein. De Chinees finishte als tiende.

