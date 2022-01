Van wingman naar kopman, zo valt Valtteri Bottas’ overstap van Mercedes naar Alfa Romeo ook wel te typeren. Dat hij bij Alfa Romeo een hoofdrol speelt, heeft zeker meegespeeld in zijn beslissing, vertelt Bottas.

Door Luis Vasconcelos

In naam is Bottas met zijn switch naar Alfa Romeo nog altijd ‘fabriekscoureur’ bij een automaker. In werkelijkheid gaat hij van kampioensteam Mercedes naar de nummer negen. Een renstal die los van de Alfa Romeo-aankleding nog vooral het kleine Sauber is. Volgens Bottas was overstappen echter ‘de beste keuze’, en bovendien een beslissing die hij puur voor zichzelf heeft gemaakt.

Naar eigen zeggen vertelde Bottas Mercedes-teambaas Toto Wolff zelfs niet door te willen gaan bij dat team als er wéér alleen een éénjarig contract in zou zitten. Een langere deal wilde Mercedes hem echter niet aanbieden. “Rond de zomerstop van 2021 besloot ik dat ik gewoon alleen aan mezelf moest denken. Aan wat ík de komende jaren nodig heb en wat mij gelukkig maakt in deze sport”, legt hij uit in interview met FORMULE 1 Magazine.

Lees ook: Bottas hoeft na Mercedes-jaren ‘niet meer naar bankrekening te kijken’

Optelsom

Bottas’ beslissing om een nieuw avontuur aan te gaan bij Alfa Romeo, was in die zin een optelsom. “Vijftig procent van mijn beslissing is gebaseerd op de aanwezigheid van Fred Vasseur”, verwijst hij naar hoe Alfa Romeo wordt gerund door de man die eerder in de Formule 3 en GP3 Bottas’ teambaas was. “Ik ken Fred al lang en weet dat hij het team vooruit kan brengen.”

Dat hij een langer lopend contract heeft gekregen – naar verluidt voor drie jaar – speelde ook mee. Maar er was nog een ander – belangrijk – punt goed voor de nodige percentages. “25 tot 30 procent van mijn beslissing komt voort uit de wetenschap dat ik hier een hoofdrol speel. Ik ben immers veel meer ervaren dan mijn teamgenoot (rookie Guanyu Zhou, red.). Het team zal dus naar mij kijken voor de ontwikkeling van de auto.”

Als iemand die zelf jarenlang als wingman is neergezet, en die term haat, is het overigens niet zo dat Bottas officieel als nummer één is aangewezen. “Het is niet zo dat er in mijn contract staat dat ik eerste coureur ben. Het is namelijk nooit goed als je zegt: ‘jij bent de nummer één en jij nummer twee'”, resoneert daar misschien een pijnlijke echo naar zijn Mercedes-tijd. “Maar”, vervolgt hij, “het is denk ik normaal dat ik door mijn ervaring een leidende rol zal spelen.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 02, lees je het complete, interview met Valtteri Bottas. De Fin vertelt daarin meer over zijn soms lastige Mercedes-jaren, waarom daar hij als mens toch veel van heeft geleerd en wat de Formule 1 zo’n mentaal spelletje maakt. FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!