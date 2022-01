Valtteri Bottas heeft er geen geheim van gemaakt dat zijn Mercedes-jaren niet altijd makkelijk waren, maar draait er ook niet omheen dat er een gunstige bijkomstigheid is: hij hoeft zijn banksaldo niet meer in de gaten te houden.

Van 2017 tot en met 2021 verdiende Bottas een meer dan schappelijk salaris bij Mercedes, om het met enig gevoel voor understatement uit te drukken. Volgens Forbes mocht hij in 2021 tien miljoen dollar (bijna negen miljoen euro) bijschrijven. Volgens The Sun lag zijn salaris eerder rond de 7 miljoen euro, terwijl het Spaanse Marca het op 8.5 houdt.

Ga ervan uit dat het ergens er tussenin ligt, en Bottas heeft afgelopen jaar – niet voor het eerst – goed geboerd. Oké, die felbegeerde wereldtitel heeft hij niet gepakt en dat steekt, maar het leven in Monaco en de goedgevulde bankrekening zullen de pijn vast enigszins verzachten.

Banksaldo

In de podcast die Bottas zelf voor Supla maakt, geeft hij in antwoord op een vraag van de in Finland bekende journalist Oskari Saari toe dat hij vorig jaar wel een mooie bonus is misgelopen doordat zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in Abu Dhabi naast de titel greep. “Soms win je, soms niet”, kan Bottas het gelijk ook wel weer relativeren.

Dat komt dan natuurlijk ook omdat Bottas in het algemeen dus goed in de slappe was zit. “Ik heb op een gegeven moment wel het punt bereikt dat ik niet meer naar het banksaldo hoef te kijken.” Toch betekent dat zeker niet dat Bottas het allemaal wel best vindt, want geld staat voor de Fin niet gelijk aan sportief succes.

De 32-jarige coureur uit Nastola laat zijn bankrekening ook de manier waarop hij in het leven staat overigens niet veranderen. “Ik ben niet vergeten waar ik vandaan kom”, bezweert hij. Bottas heeft overigens ook financiële zekerheid voor de komende jaren, want hij heeft een contract voor meerdere seizoenen getekend bij Alfa Romeo.

