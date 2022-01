Valtteri Bottas heeft toegegeven dat stoppen met de Formule 1 en ‘iets anders doen’ een optie was toen duidelijk werd dat hij in 2022 niet langer voor topteam Mercedes zou rijden, al heeft de Fin er naar eigen zeggen ‘nooit serieus over nagedacht.’

De reden daarvoor laat zich raden: “Diep van binnen hou ik namelijk nog heel erg van de Formule 1, de strijd en veel andere dingen die erbij komen kijken”, vertelt hij GPFans. Dus hoewel hij voor hij bij Alfa Romeo tekende wel even met wat vragen zat – ‘Wil ik dit? Moet ik iets anders proberen?’ – had hij daar ook al snel een antwoord op voor zichzelf.

Bottas is er sowieso blij mee dat hij de tijd heeft gehad om over zijn toekomst na te denken, zegt hij. Van kampioenschapsteam Mercedes naar de nummer negen Alfa Romeo overstappen, maakt zoals hij ook zelf erkent namelijk ‘nogal wat verschil’. “Want ik kom toch bij een team vandaan waar ik elke race de kans had om te winnen.”

Niet over één nacht ijs

Dat laatste zal met Alfa Romeo – tenzij het heel gek loopt – zeker niet het geval zijn in 2022. “Daarom ben ik ook blij dat het tekenen van dit contact niet over één nacht ijs hoefde te gaan. Ik had zo de tijd goed na te denken over de verschillen en dat allemaal op een rijtje te zetten.”

Bij Alfa Romeo wacht Bottas, zoals hij het al eerder heeft omschreven, ‘een project’. De 32-jarige Fin heeft daarom niet voor niets voor meerdere jaren getekend. In interview met FORMULE 1 Magazine vertelde Bottas ook al zich te verheugen op die zekerheid, het samenwerken met teambaas Frédéric Vasseur en zijn ‘leidende rol’ bij Alfa Romeo.

