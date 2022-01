Valtteri Bottas zegt het gevoel te hebben dat hij op zijn beste dagen ‘onverslaanbaar’ is. Maar, geeft de Fin ook meteen toe, die dagen waren er niet helemaal in overvloed in zijn vijf jaren bij Mercedes.

Bottas begint dit jaar aan een nieuw avontuur bij Alfa Romeo na vijf jaren voor Mercedes te hebben gereden. De Fin heeft er wat successen gekend, maar was ook regelmatig de wingman van teamgenoot Lewis Hamilton en moest dan voor het teambelang gaan. Hoewel hij vaak in de schaduw van de zevenvoudig wereldkampioen stond, kende Bottas ook zijn sterke momenten bij Mercedes. Dat gebeurde alleen niet vaak genoeg, geeft Bottas toe.

“Ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat ik op mijn beste dagen, of dat nou in de race of kwalificatie is, onverslaanbaar ben”, zegt Bottas in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine, waar hij wel al snel aan toevoegt: “Helaas heb ik niet altijd de beste dagen. Maar niemand heeft dat!”, benadrukt hij.

Dat Bottas die beste dagen niet altijd heeft gehad, heeft zich ook uitgedrukt in een gebrek aan succes bij Mercedes. De Fin kwam wel tot tien zeges en twintig polepositions in vijf jaar tijd, maar het ultieme doel, het wereldkampioenschap, bereikte hij niet. “Ik kan niet zeggen dat ik mijn verwachtingen heb overtroffen”, geeft Bottas dan ook toe. “Ik heb hoge verwachtingen van mijzelf. Misschien een beetje te hoog. Ik heb niks overtroffen. Waar ik in gefaald heb, is dat ik niet het kampioenschap heb weten te winnen. Maar dat was niet makkelijk naast Lewis. Hij had altijd de overhand”, besluit de Fin.

